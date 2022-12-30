Резніков про загрозу нового наступу РФ: готуємося до всіх сценаріїв

Як зазначив міністр, сьогодні Україна вистояла системно і показала всьому світові, що це реально - витримати будь-яку навалу. Тож, президент, уряд країни, всі відповідні служби готові до будь-якого розгортання подій.

"І, звісно, ми точно знаємо місця, з яких теоретично/гіпотетично вони могли б спробувати здійснити цей наступ. Ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв: Генштаб це пропрацьовує, доповідає на Ставці головнокомандувача, і, відповідно, все військово-політичне керівництво країни, починаючи від верховного головнокомандувача, президента України, в курсі, і ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Навіть до найнеприємніших", - констатував Резніков.

Він підкреслив, що дійсно, маючи "незручного сусіда", завжди залишається ризик його неадекватної поведінки. І зазначив, що навіть якщо росіяни захочуть піти у наступ, то зможуть підготувати свої сили не раніше лютого.

"Виходячи з того, що вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, за нашими оцінками, 150 тисяч одразу направили безпосередньо до України (вони воюють сьогодні замість тих втрат, яких зазнали росіяни вбитими та пораненими), а ще 150 тисяч готують у різних таборах на різних територіях: і в Росії, і в Білорусі, в частині тих окупаційних міст, з яких вони поведуть наступ", - зауважив Резніков.

При цьому міністр оборони наголосив, що абсолютно недоречно з'ясовувати, звідки саме вони збираються знову атакувати України.

"Тому що це залежатиме від їхніх планів, а головне - від нашої підготовки", - уточнив Резніков.

Щодо наступу з території Білорусі, міністр оборони зазначив, що намірів і потреби йти війною на українців у білорусів немає, так само як і такого рівня пропагандистської машини, як в Росії.

"Яким буде ударне угруповання, якщо росіяни приймуть рішення його створювати на території Білорусі, і чи будуть вони залучати білоруських військових безпосередньо до військової операції, чи погодиться на це керівництво Білорусі - питання. Тому сьогодні говорити про наступ, угруповання - його немає. Йде навчання - так. Вони проводять злагодження - так", - пояснив Резніков.

При цьому він зауважив, що це залежатиме від поняття повного поглинання Білорусі як такої, її суб’єктності.

"Якщо воно відбудеться, якщо білоруські солдати будуть готові виконувати накази російських генералів - це один сценарій. Якщо білоруські солдати не будуть готові виконувати накази російських генералів, а лише своїх, білоруських - це абсолютно інший сценарій", - резюмував Резніков.