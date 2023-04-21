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Резніков задоволений "Рамштайном-11": партнери пообіцяли підтримку до перемоги України

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Каріна Левицька

Українські партнери пообіцяли продовжувати підтримку до перемоги.

Про це під час прес-конференції після 11-ої зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони України Олексій Резніков передає кореспондент РБК-Україна

Резніков повідомив, що він залишився задоволеним результатами сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн". За його словами, українські партнери висказали тверді запевнення, що вони будуть з Україною до кінця цієї війни.

"Для них - це перемога України. Це дуже важливо для мене", - наголосив міністр.

Нагадаємо, сьогодні 21 квітня, в Німеччині відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн".

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна Росії проти України