Резников доволен "Рамштайн-11": партнеры пообещали поддержку до победы Украины

Об этом во время пресс-конференции после 11-й встречи в формате "Рамштайн" заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент РБК-Украина.

Резников сообщил, что он остался доволен результатами сегодняшней встречи в формате "Рамштайн". По его словам, украинские партнеры высказали твердые заверения, что они будут с Украиной до конца этой войны.

"Для них - это победа Украины. Это очень важно для меня", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.