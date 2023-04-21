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Резников доволен "Рамштайн-11": партнеры пообещали поддержку до победы Украины

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 18:49
Резников доволен "Рамштайн-11": партнеры пообещали поддержку до победы Украины Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Карина Левицкая

Украинские партнеры пообещали продолжать поддержку до победы.

Об этом во время пресс-конференции после 11-й встречи в формате "Рамштайн" заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент РБК-Украина.

Резников сообщил, что он остался доволен результатами сегодняшней встречи в формате "Рамштайн". По его словам, украинские партнеры высказали твердые заверения, что они будут с Украиной до конца этой войны.

"Для них - это победа Украины. Это очень важно для меня", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн".

Все подробности 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" в материале РБК-Украина.

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