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Резніков про вибори в ОРДЛО: вони можуть відбутися як через півроку, так і через 45 років

Новини » Політика     30.03.2020 - 11:46
Резніков про вибори в ОРДЛО: вони можуть відбутися як через півроку, так і через 45 років
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Вибори можуть відбутися восени 2020 року, так і через 45 років

Вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) можуть відбутися як через півроку, так і через 45 років. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомили віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, існує три-чотири варіанти розвитку подій. При цьому найшвидший варіант не є найвірогіднішим.

"Це ідеальний сценарій - щоб провести вибори восени 2020 року. Або, умовно кажучи, через рік, чи через п'ять, або, як у Німеччині через 45 років. Тобто варіантів розвитку подій може бути три-чотири - як ми ведемо себе по відношенню до окупованих територій, на нашому населенню, що проживає там. Коли президент озвучив мені ці очікування, що я ці варіанти повинен буду продумати і описати - це означає, що він прекрасно віддає собі звіт в тому, що швидкий варіант один з декількох і не найбільш вірогідний", - сказав Резніков.

Нагадаємо, 4 березня Верховна рада затвердила кандидатуру Резнікова в якості віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Резнікова, Україна не буде вести переговорів з бойовиками ОРДЛО в консультативній раді тристоронньої контактної групи. За його словами, відбір кандидатів до ради не повинен викликати сумнівів у суспільства.

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