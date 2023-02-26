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Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 солдатів убитих щодня

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Неділя 26 лютого 2023 16:02
Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 солдатів убитих щодня Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Насправді він уже йде (наступ, - ред.). Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - заявив він.

При цьому міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.

"Бахмут - це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", - заявив Резніков.

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів про нову тактику росіян поблизу Бахмута.

Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі залишають на полях і не пускають назад живими.

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Олексій Резніков Бахмут Війна Росії проти України
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