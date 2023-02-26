Резніков про втрати росіян під Бахмутом: по 500 солдатів убитих щодня
Російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Repubblica.
"Насправді він уже йде (наступ, - ред.). Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі. Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених", - заявив він.
При цьому міністр підкреслив, що Бахмут є опорним пунктом.
"Бахмут - це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу", - заявив Резніков.
Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів про нову тактику росіян поблизу Бахмута.
Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі залишають на полях і не пускають назад живими.
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