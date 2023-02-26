Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 солдат убитых ежедневно
Российские войска начали свое "крупное наступление" на Донбассе. При этом ежедневно они теряют по 500 солдат убитыми.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Repubblica.
"На самом деле оно уже идет (наступление, - ред.). Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они следуют безумной тактике: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", - заявил он.
При этом министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.
"Бахмут - это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления", - заявил Резников.
Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о новой тактике россиян вблизи Бахмута.
Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что россияне в попытках захватить Бахмут теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляют на полях и не пускают назад живыми.
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