Резников о вступлении Украины в НАТО: некоторые страны придерживаются тактики "don't provoke Russia"

Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Однако в Альянсе нет согласия по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Алексея Резникова во время выступления в Раде, которое транслировалось в Youtube .

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Это политическое решение всех стран Альянса. Вы знаете, что в Альянсе нет согласия по этому поводу. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики "don't provoke Russia" (не провоцируйте Россию, - ред.)", - отметил Резников.

По его словам, сама Украина должна быть готова к вступлению в НАТО.

"Но нам нужно не ждать и быть готовыми ко вступлению де-факто, а де-юре состоится тогда, когда будет наш с вами день", - подчеркнул министр.