Де-факто произошел аншлюс Беларуси, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия фактически присоединила к себе Беларусь. Из-за этого Украина получила 1 тысячу километров вражеской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра во время выступления в Раде, который транслировался в Youtube.
"Из-за де-факто аншлюса в Беларуси у нас добавились дополнительно свыше тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно в зимний период", - отметил Резников.
Он отметил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.
"Противник уже применял серию невоенных мер: информационных, энергетических, экономических. Его цель спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, которая ослабит нашу оборону", - сказал министр.
Напомним, министр внутренних дел Дениса Монастырский заявил, что для обустройство границы со страной-агрессором Россией и Беларусью нужно 17 млрд гривен.