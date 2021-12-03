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Де-факто произошел аншлюс Беларуси, - Резников

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 10:32
Де-факто произошел аншлюс Беларуси, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия фактически присоединила к себе Беларусь. Из-за этого Украина получила 1 тысячу километров вражеской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра во время выступления в Раде, который транслировался в Youtube.

"Из-за де-факто аншлюса в Беларуси у нас добавились дополнительно свыше тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно в зимний период", - отметил Резников.

Он отметил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Противник уже применял серию невоенных мер: информационных, энергетических, экономических. Его цель спровоцировать внутреннюю дестабилизацию, которая ослабит нашу оборону", - сказал министр.

Напомним, министр внутренних дел Дениса Монастырский заявил, что для обустройство границы со страной-агрессором Россией и Беларусью нужно 17 млрд гривен.

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