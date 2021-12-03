Резніков про вступ України в НАТО: деякі країни дотримуються тактики "don't provoke Russia"

Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Проте в Альянсі немає згоди з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час виступу в Раді, який транслювався у Youtube .

"Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Це політичне рішення всіх країн Альянсу. Ви знаєте, що в Альянсі немає згоди з цього приводу. Є деякі країни, які продовжують дотримуватися тактики "don't provoke Russia" (не провокуйте Росію, - ред.)", - зазначив Резніков.

За його словами, сама Україна має бути готова до вступу до НАТО.

"Але нам потрібно не чекати і бути готовими до вступу де-факто, а де-юре відбудеться тоді, коли буде наш із вами день", - наголосив міністр.