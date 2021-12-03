Резников о вступлении Украины в НАТО: некоторые страны придерживаются тактики "don't provoke Russia"
Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Однако в Альянсе нет согласия по этому поводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Алексея Резникова во время выступления в Раде, которое транслировалось в Youtube.
"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Это политическое решение всех стран Альянса. Вы знаете, что в Альянсе нет согласия по этому поводу. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики "don't provoke Russia" (не провоцируйте Россию, - ред.)", - отметил Резников.
По его словам, сама Украина должна быть готова к вступлению в НАТО.
"Но нам нужно не ждать и быть готовыми ко вступлению де-факто, а де-юре состоится тогда, когда будет наш с вами день", - подчеркнул министр.
Напомним, Резников заявлял, что Россия уже применяла против Украины серию информационных, энергетических, экономических мер. Целью является дестабилизация внутри страны.