ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников о вступлении Украины в НАТО: некоторые страны придерживаются тактики "don't provoke Russia"

Новина українською →
Украина, Пятница 03 декабря 2021 11:00
Резников о вступлении Украины в НАТО: некоторые страны придерживаются тактики "don't provoke Russia" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Иванна Шовкун

Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Однако в Альянсе нет согласия по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра обороны Алексея Резникова во время выступления в Раде, которое транслировалось в Youtube.

"Принятие решения о вступлении Украины в НАТО будет носить политический характер. Это политическое решение всех стран Альянса. Вы знаете, что в Альянсе нет согласия по этому поводу. Есть некоторые страны, которые продолжают придерживаться тактики "don't provoke Russia" (не провоцируйте Россию, - ред.)", - отметил Резников.

По его словам, сама Украина должна быть готова к вступлению в НАТО.

"Но нам нужно не ждать и быть готовыми ко вступлению де-факто, а де-юре состоится тогда, когда будет наш с вами день", - подчеркнул министр.

Напомним, Резников заявлял, что Россия уже применяла против Украины серию информационных, энергетических, экономических мер. Целью является дестабилизация внутри страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего