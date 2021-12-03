ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков про вступ України в НАТО: деякі країни дотримуються тактики "don't provoke Russia"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 11:00
Резніков про вступ України в НАТО: деякі країни дотримуються тактики "don't provoke Russia" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Іванна Шовкун

Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Проте в Альянсі немає згоди з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час виступу в Раді, який транслювався у Youtube.

"Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Це політичне рішення всіх країн Альянсу. Ви знаєте, що в Альянсі немає згоди з цього приводу. Є деякі країни, які продовжують дотримуватися тактики "don't provoke Russia" (не провокуйте Росію, - ред.)", - зазначив Резніков.

За його словами, сама Україна має бути готова до вступу до НАТО.

"Але нам потрібно не чекати і бути готовими до вступу де-факто, а де-юре відбудеться тоді, коли буде наш із вами день", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Резніков заявляв, що Росія вже застосовувала проти України серію інформаційних, енергетичних, економічних заходів. Метою є дестабілізація усередині країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить країні вугілля і газу. Сценарії проходження опалювального сезону