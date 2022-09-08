Резников встретился со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн: первые подробности

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", - пишет Резников.

Также министр обороны Украины обнародовал фотографию на которой Столтенберг держит фрагмент российской крылатой ракеты "Калибр", которая была нацелена на Киев.