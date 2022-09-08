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Резніков зустрівся з Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: перші подробиці

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резнікова та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися на авіабазі Рамштайн. Провели продуктивні переговори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. Видання розкривало усі подробиці зустрічі.

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