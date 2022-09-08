Резніков зустрівся з Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: перші подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.