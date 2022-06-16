Резников после встречи с генсеком НАТО: Карфаген будет уничтожен, нас никто не остановит

Он подчеркнул, что в руках Украины безопасность всего евроатлантического пространства.

"В плане российской агрессии против Украины сообщение было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить больше тяжелого оружия", - заявил министр.

Напомним, перед встречей в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что Украина должна быть готовой к длительной войне. НАТО планирует перевести ВСУ на пользование современным вооружением альянса.

Отметим, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.