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Резников после встречи с генсеком НАТО: Карфаген будет уничтожен, нас никто не остановит

Фото: Резников и Столтенберг провели встречу (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На ней стороны обсудили необходимость большего вооружения для борьбы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

Он подчеркнул, что в руках Украины безопасность всего евроатлантического пространства.

"В плане российской агрессии против Украины сообщение было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить больше тяжелого оружия", - заявил министр.

Напомним, перед встречей в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что Украина должна быть готовой к длительной войне. НАТО планирует перевести ВСУ на пользование современным вооружением альянса.

Отметим, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины.

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