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Резніков після зустрічі з генсеком НАТО: Карфаген буде знищений, нас ніхто не зупинить

Фото: Резніков і Столтенберг провели зустріч (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. На ній сторони обговорили необхідність більшого озброєння для боротьби з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Резнікова.

Він підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.

"У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї", - заявив міністр.

Нагадаємо, перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни. НАТО планує перевести ЗСУ на користування сучасним озброєнням Альянсу.

Зазначимо, на думку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України.

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