ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников после встречи с генсеком НАТО: Карфаген будет уничтожен, нас никто не остановит

Новина українською →
Брюссель, Четверг 16 июня 2022 00:21
Резников после встречи с генсеком НАТО: Карфаген будет уничтожен, нас никто не остановит Фото: Резников и Столтенберг провели встречу (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На ней стороны обсудили необходимость большего вооружения для борьбы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Резникова.

Он подчеркнул, что в руках Украины безопасность всего евроатлантического пространства.

"В плане российской агрессии против Украины сообщение было громким и четким: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. Эти руки должны получить больше тяжелого оружия", - заявил министр.

Напомним, перед встречей в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что Украина должна быть готовой к длительной войне. НАТО планирует перевести ВСУ на пользование современным вооружением альянса.

Отметим, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Йенс Столтенберг Оружие из США
NEWS
Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО
Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского