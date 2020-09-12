Резников о встрече советников "нормандской четверки": переговоры сложные, но рабочие

Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)

Вчерашние переговоры политических советников "нормандской четверки" в Берлине были сложными, но рабочими. Переговоры между советниками не завершены и в ближайшее время должна состояться новая встреча, по результатам которой может быть совместное заявление.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Резникова, сегодня политические советники обсудили несколько важных гуманитарных вопросов, не привязывая их к таким вопросам, как проведение местных выборов на Донбассе.

"Ключевыми вещами, на мой взгляд, были вопросы гуманитарного характера, а именно: вопрос продолжения режима прекращения огня на Донбассе, вопрос взаимного обмена (пленными - ред.), вопрос разминирования и другие вопросы, обсужденные в Париже, такие как допуск комитета Красного Креста (к пленным в ОРДЛО - ред.), не привязывая их к вопросу местных выборов. Это была отдельная тема", - отметил он.

Вице-премьер считает, что говорить о достижении договоренностей, которые можно было бы подписать, пока преждевременно.

"Но точно, как я считаю, между сторонами не было противоречий по продолжению режима прекращения огня и по призыву сторон поддерживать принятый для этого комплекс мер. Это факт", - добавил он.

Кроме того, Резников выразил надежду, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы после встречи политических советников будет более продуктивным.

Напомним, во время встречи политических советников не удалось договориться о дате встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новую встречу политических советников.