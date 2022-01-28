Резников о вооружении Украины: противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации с вооружением в стране на фоне угрозы вторжения РФ. По его словам, противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.
По его словам, Россия стянула на 300 танков больше, чем весной.
"Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных (это и "Стугна-П" и "Корсар", и "Джевелін", и Enclave) напорядок больше, чем количество потенциальных мишеней", - заявил он.
Напомним, Резников пояснил, почему разнятся данные о дальности концентрации российских войск у границ Украины.
Отметим, в Российской Федерации ответили, будет ли новое вторжение в Украину.