Резніков про озброєння України: протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію з озброєнням в країні на тлі загрози вторгнення РФ. За його словами, протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.
За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.
"Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових (це і "Стугна-П", і "Корсар", і "Джевелін", і Enclave) напорядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - заявив він.
Нагадаємо, Резніков пояснив, чому різняться дані щодо дальності концентрації російських військ біля кордонів України.
Зазначимо, у Російській Федерації відповіли, чи буде нове вторгнення в Україну.