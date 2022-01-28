RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Резніков про озброєння України: протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію з озброєнням в країні на тлі загрози вторгнення РФ. За його словами, протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

"Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових (це і "Стугна-П", і "Корсар", і "Джевелін", і Enclave) напорядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - заявив він.

Нагадаємо, Резніков пояснив, чому різняться дані щодо дальності концентрації російських військ біля кордонів України.

Зазначимо, у Російській Федерації відповіли, чи буде нове вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна