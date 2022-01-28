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Войска РФ возле Украины. Почему разнятся данные по их размещению: объяснение Минобороны

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 10:34
Войска РФ возле Украины. Почему разнятся данные по их размещению: объяснение Минобороны Фото: министр обороны Алексей Резников (t.me/OP_UA)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему разнятся данные о дальности концентрации российских войск у границ Украины. Это связано с расстоянием, в соответствии с которым та или иная страна может получить информацию (Украина же охватывает зону до 200 км).

https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskie-voyska-belarusi-zametili-200-km-1642610947.htmlОб этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова во время выступления в Раде.

"Относительно состояния угроз со стороны РФ, по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года", - заметил Резников.

По его словам, единственное отличие в военном плане, за которым Минобороны следит, это ситуация в Беларуси, что "кардинально отличается".

"Это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию и я прошу вас принять к сведению. Мы находимся в постоянном контакте с международными партнерами. Мы обладаем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег", - отметил Резников.

В свою очередь он также объяснил различие в цифрах по концентрации российских войск возле Украины.

"Цифры, которые иногда раздаются в публичном пространстве связаны с расстоянием. Кто-то указывает цифры относительно присутствия российских войск до 200 км от госграницы Украины, а кто-то - до 400 км. Мы используем данные относительно зоны до 200 км, они более точно отражают тенденцию. РФ напала на Украину 8 лет назад. Мы исходим из того, что война уже идет", - пояснил Резников.

Напомним, по данным Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов, российская военная техника, направленная на обучение в Беларуси, стала лагерем в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева.

Вместе с тем, как сообщили в Минобороны, Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных. При этом в ВСУ заявили, что количество военных РФ может существенно возрасти в любой момент.

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