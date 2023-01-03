Резніков уперше в 2023 році зателефонував міністру оборони Польщі: про що говорили

Міністр оборони Олексій Резніков 3 січня провів першу в 2023 році телефонну розмову з польським колегою Маріушом Блащаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони України.

"Ми обговорили широкий спектр проектів, які мають бути реалізовані в цьому році, що значно підвищить обороноздатність української армії", - зазначив посадовець.

Резніков також подякув Блащаку і Польщі за непохитну підтримку в боротьбі з російською агресією