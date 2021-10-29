Кравчук до конца года не будет участвовать в переговорах ТКГ, - Арестович

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию. Он не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в эфире "Украина 24".

"Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце, которая была удачной. Но его реабилитация будет очень долгой, потому что человеку 86 лет", - сказал Арестович.

По его словам, первый президент Украины проходит реабилитацию в Германии. Она проходит успешно, но медленно.

"Поэтому до конца года (переговоры будет вести - ред.) Александр Мережко, заместитель главы (украинской - ред.) делегации", - добавил он.