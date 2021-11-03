Резніков йде з ТКГ: кому перейдуть його обов'язки

Вже колишній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков йде з посади першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. По всій видимості, його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, нардепа Олександра Мережка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"У Тристоронній контактній групі, я думаю, що вже не буду брати участь в якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але принципове рішення про формування можливого оновленого складу делегації приймає президента", - заявив Резніков.