Резніков про удари росіян по енергетиці: думають, що Україна захоче переговорів

Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, оскільки розраховують на початок переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.
"Вони (росіяни - ред.) на полі бою не можуть отримати перевагу і вони воюють з цивільним населенням. Їхня мета - занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів", - наголосив міністр.
Він зазначив, що план окупантів провалиться, оскільки ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.
"Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо - це точно", - додав Резніков.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали удару іранськими дронами-камікадзе по критичній інфраструктурі Одеської області.
Станом на сьогодні, 11 грудня, близько 300 тисяч мешканців регіону залишалися без електропостачання через атаку.
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