Резников об ударах россиян по энергетике: думают, что Украина захочет переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе брифинга .

"Они (россияне - ред.) на поле боя не могут получить преимущество и они воюют с гражданским населением. Их цель - погрузить нас в темноту, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - подчеркнул министр.

Он отметил, что план оккупантов провалится, поскольку ресурсы врага уменьшаются, в том числе ракетные.

"Поэтому нам необходимо быть стойкими и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нас ждут впереди, и учиться выживать. Мы выживем - это точно", - добавил Резников.