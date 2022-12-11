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Резников об ударах россиян по энергетике: думают, что Украина захочет переговоров

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Одесса, Воскресенье 11 декабря 2022 22:53
Резников об ударах россиян по энергетике: думают, что Украина захочет переговоров Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывают на начало переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе брифинга.

"Они (россияне - ред.) на поле боя не могут получить преимущество и они воюют с гражданским населением. Их цель - погрузить нас в темноту, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - подчеркнул министр.

Он отметил, что план оккупантов провалится, поскольку ресурсы врага уменьшаются, в том числе ракетные.

"Поэтому нам необходимо быть стойкими и мы победим точно. Нужно учиться экономить, особенно в эти два основных месяца, которые нас ждут впереди, и учиться выживать. Мы выживем - это точно", - добавил Резников.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли удар иранскими дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Одесской области.

По состоянию на сегодня, 11 декабря, около 300 тысяч жителей региона оставались без электроснабжения из-за атаки.

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