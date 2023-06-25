Резніков: цей рік стане переломним у війні з Росією

"Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним", - сказав він, натякаючи на те, що з'явиться хоч якийсь шлях до завершення цієї війни.

Резніков додав, що Україна повинна перемогти у війні.

"Ми повинні. Це наша ідея", - заявив він.

Міністр додав, що зараз українські війська не ведуть контрнаступ. Резніков описав нинішні маневри як "якусь підготовчу операцію", визнавши, що росіяни побудували "дуже сильні оборонні лінії".

Однак він додав, що як тільки контрнаступ повністю розпочнеться, він буде успішним і "на крок ближчим до перемоги".

Резніков визнав, що попередні очікування щодо наступу були "завищеними", і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх бійців.

Контрнаступ ЗСУ

Українські воїни розпочали контрнаступальні дії ще на початку червня. З того моменту нашим військовим вдалось звільнити від російських окупантів 8 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, просування солдатів на фронті не проходить швидко, водночас наступ ЗСУ восени минулого року теж розпочинався подібним чином.

За словами міністра оборони Ганна Маляр, давати оцінку контрнаступу поки що рано.

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