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Резников о сроках передачи Украине истребителей: это вопрос одного-двух месяцев

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Понедельник 20 февраля 2023 09:28
Резников о сроках передачи Украине истребителей: это вопрос одного-двух месяцев Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что западные страны созрели к передаче боевых самолетов Киеву. По мнению министра, это вопрос одного-двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в интервью изданию "Бебель".

На вопрос, сколько времени Украине придется "сражаться" за самолеты, глава Минобороны ответил: "Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение - это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два".

Также Резников рассказал, сколько самолетов Украина намерена получить от партнеров.

"Мы сперва будем бороться за полсотни, а потом за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач - это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", - отметил он.

Напомним, ранее в Палате представителей Конресса США заявили, что Вашингтон должен предоставить Украине все для победы над Россией, в том числе и истребители. Там считают, что момент для таких поставок, вероятно, уже наступает.

Во Франции, в свою очередь, также не исключают поставки истребителей Украине. Однако там этот вопрос вызывает ряд сложностей.

Как известно, в настоящий момент о намерении учить украинских пилотов на современных истребителях заявила только Великобритания.

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