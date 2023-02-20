Резников о сроках передачи Украине истребителей: это вопрос одного-двух месяцев

На вопрос, сколько времени Украине придется "сражаться" за самолеты, глава Минобороны ответил: " Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение - это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два".

Также Резников рассказал, сколько самолетов Украина намерена получить от партнеров.