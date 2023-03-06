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Резніков про справу Шаповалова: нічого корупційного там немає

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що вирок його колишньому заступнику В’ячеславу Шаповалу, який вже другий місяць перебуває під вартою, може бути виправдальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в інтервʼю LIGA.net.

"Я юрист і моя біблія - це Конституція, в якій записаний принцип невинуватості. Винною особу може визнати тільки суд, а не суд Лінча. За моєю інформацією, йому не інкримінують нічого пов’язаного з харчуванням. В нього інше звинувачення, нічого корупційного там немає. Ні яйця, ні моркви, ні капусти…", - сказав Резніков.

На питання, чи у справі Шаповалова йдеться про бронежилети, міністр дав відповідь: "нехай розбираються".

При цьому він наголосив, що контракти, які є предметом дослідження у справі екс-заступника міністра, датовані березнем 2022 року.

"І я хочу запитати: а де всі були в березні 2022-го? Коли на складах нуль [бронежилетів], а треба було привезти сотні тисяч", - додав Резніков.

Міністр зазначив, що хоче дочекатись завершення слідства і почути вирок суду. "Бо він може бути і виправдальним теж", - вважає глава МО.

Як відомо, в останні місяці в Україні відбулася серія скандалів з сумнівними звинуваченнями на адресу посадовців-реформаторів. Зокрема, йдеться про підозри ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та екс-голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

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Олексій РезніковМинистерство обороны РФ