Резников: Создание территориальной обороны - это исключительная компетенция военных

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что создание штабов территориальной обороны является исключительной компетенцией военных. При этом он подчеркнул, что главы общин не будут формировать штабы теробороны.

"Есть верная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", - заявил он.

Он также добавил, что з акон об основах национального сопротивления определяет, что организация и выполнение задач теробороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных сил Украины.

При этом он подчеркнул, что этапы и порядок создания и развития Сил терробороны ВСУ определяются главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

" Командование сил территориальной обороны ВСУ организует создание и обеспечение функционирования системы управления территориальной обороной и осуществляет контроль за ее состоянием. Какие-либо структуры, созданные должностными лицами органов местного самоуправления, не входят в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Местные государственные администрации принимают участие, а не создают самостоятельно штабы теробороны", - заявил министр.

По его словам, Минобороны выходит на практическую стадию реализации положений теробороны.

"И важно, чтобы каждый понимал, где его компетенция начинается и где завершается. В вопросах обороны не может быть никакой двусмысленности. Итак, первое и единственное, что все должны запомнить - создание Сил территориальной обороны как отдельного мощного компонента всеобъемлющей обороны в составе Вооруженных сил Украины - это исключительная компетенция военных, их функция", - добавил министр.

При этом он сообщил, что на финальной стадии утверждения находится комплекс нормативно-правовых актов по реализации положений закона.