ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве создадут штаб теробороны

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 декабря 2021 16:57
В Киеве создадут штаб теробороны Фото: В Киеве создадут штаб теробороны (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве создадут штаб территориальной обороны. Он будет развернут в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

При этом в январе столичные власти планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны Киева.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по безопасности и территориальной обороне столицы.

Мэр добавил, что необходимо особое внимание уделить безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, возьмут на охрану Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

Напомним, в середине июля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о национальном сопротивлении, в котором прописано создание в Украине территориальной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство обороны Украины
NEWS
В России заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"
В России заявили, что планов нападать на Украину "не было и нет"
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад