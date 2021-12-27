Резніков: створення територіальної оборони - це виняткова компетенція військових
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що створення штабів територіальної оборони є виключною компетенцією військових. При цьому він підкреслив, що голови громад не формуватимуть штаби тероборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Є вірна вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Голови громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і повинні діяти в межах своїх компетенцій", - заявив він.
Він також додав, що закон Про основи національного спротиву визначає, що організація та виконання завдань тероборони належить Силам територіальної оборони як складової частини Збройних сил України.
При цьому він підкреслив, що етапи і порядок створення і розвитку Сил терроборони ЗСУ визначаються головнокомандувачем Збройними силами України.
"Командування сил територіальної оборони ЗСУ організовує створення та забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною та здійснює контроль за її станом. Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби тероборони", - заявив міністр.
За його словами, Міноборони виходить на практичну стадію реалізації положень тероборони.
"І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. У питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Отже, перше і єдине, що всі повинні запам'ятати - створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеосяжної оборони у складі Збройних сил України - це виняткова компетенція військових, їх функція", - додав міністр.
При цьому він повідомив, що на фінальній стадії затвердження знаходиться комплекс нормативно-правових актів з реалізації положень Закону.
"Ми очікуємо найближчим часом, буде створена необхідна база для практичного здійснення закону Про основи національного опору вже з 1 січня 2022 року. Не буде ніяких пауз, прискориться системна робота, де кожен повинен займатися своєю справою", - підкреслив Резніков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві найближчим часом створять штаб з терроборони.