Резніков: створення територіальної оборони - це виняткова компетенція військових

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що створення штабів територіальної оборони є виключною компетенцією військових. При цьому він підкреслив, що голови громад не формуватимуть штаби тероборони.

"Є вірна вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Голови громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і повинні діяти в межах своїх компетенцій", - заявив він.

Він також додав, що з акон Про основи національного спротиву визначає, що організація та виконання завдань тероборони належить Силам територіальної оборони як складової частини Збройних сил України.

При цьому він підкреслив, що етапи і порядок створення і розвитку Сил терроборони ЗСУ визначаються головнокомандувачем Збройними силами України.

" Командування сил територіальної оборони ЗСУ організовує створення та забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною та здійснює контроль за її станом. Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби тероборони", - заявив міністр.

За його словами, Міноборони виходить на практичну стадію реалізації положень тероборони.

"І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. У питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Отже, перше і єдине, що всі повинні запам'ятати - створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеосяжної оборони у складі Збройних сил України - це виняткова компетенція військових, їх функція", - додав міністр.

При цьому він повідомив, що на фінальній стадії затвердження знаходиться комплекс нормативно-правових актів з реалізації положень Закону.