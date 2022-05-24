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Резников сообщил о новой встрече в формате "Рамштайн": когда она пройдет

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Следующая встреча в формате "Рамштайн" пройдет в июне. Украина планирует в ходе заседания рассказать о результатах применения оружия, полученного по итогам майского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Рассчитываю, что на следующей встрече (в формате "Рамштайн" - ред.) в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на заседании 23 мая", - сказал глава Минобороны.

Резников добавил, что в ходе майского саммита получено подтверждение об усилении береговой обороны Украины. Речь идет о передаче Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки к ним.

Министр также отметил, что "Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. По его словам, количество стран-участниц увеличивается и среди континентов не представлена только Антарктида.

Напомним, 23 мая прошло второе заседание в формате "Рамштайн" по Украине. На встрече присутствовали министры обороны 47 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Отметим, по итогам встречи 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине - от артиллерийских боеприпасов до танков.

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