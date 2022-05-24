Резніков повідомив про нову зустріч у форматі "Рамштайн": коли вона пройде

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" пройде в червні. Україна планує в ході засідання розповісти про результати застосування зброї, отриманої за підсумками травневого саміту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Розраховую, що на наступній зустрічі (у форматі "Рамштайн" - ред.) в червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на засіданні 23 травня", - сказав глава Міноборони.
Резніков додав, що в ході травневого саміту отримано підтвердження про посилення берегової оборони України. Йдеться про передачу Данією протикорабельних ракет "Гарпун" і пускової установки до них.
Міністр також зазначив, що "Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. За його словами, кількість країн-учасниць збільшується і серед континентів не представлена тільки Антарктида.
Нагадаємо, 23 травня пройшло друге засідання у форматі "Рамштайн" по Україні. На зустрічі були присутні міністри оборони 47 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.
Зазначимо, за підсумками зустрічі 20 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні - від артилерійських боєприпасів до танків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.