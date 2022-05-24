Резников сообщил о новой встрече в формате "Рамштайн": когда она пройдет

Следующая встреча в формате "Рамштайн" пройдет в июне. Украина планирует в ходе заседания рассказать о результатах применения оружия, полученного по итогам майского саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова .

"Рассчитываю, что на следующей встрече (в формате "Рамштайн" - ред.) в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на заседании 23 мая", - сказал глава Минобороны.

Резников добавил, что в ходе майского саммита получено подтверждение об усилении береговой обороны Украины. Речь идет о передаче Данией противокорабельных ракет "Гарпун" и пусковой установки к ним.

Министр также отметил, что "Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. По его словам, количество стран-участниц увеличивается и среди континентов не представлена только Антарктида.