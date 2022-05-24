Резніков повідомив про нову зустріч у форматі "Рамштайн": коли вона пройде

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" пройде в червні. Україна планує в ході засідання розповісти про результати застосування зброї, отриманої за підсумками травневого саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова .

"Розраховую, що на наступній зустрічі (у форматі "Рамштайн" - ред.) в червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на засіданні 23 травня", - сказав глава Міноборони.

Резніков додав, що в ході травневого саміту отримано підтвердження про посилення берегової оборони України. Йдеться про передачу Данією протикорабельних ракет "Гарпун" і пускової установки до них.

Міністр також зазначив, що "Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. За його словами, кількість країн-учасниць збільшується і серед континентів не представлена тільки Антарктида.