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Резников о саммите "нормандской четверки": возможен в течение августа

Новости » Политика     06.07.2020 - 22:54
Резников о саммите "нормандской четверки": возможен в течение августа
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Резников убежден, что встреча может состояться в следующем месяце

Следующая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится после того, как станет понятно, что выполнены условия прошлого саммита в Париже. Возможно, встреча нормандской четверки состоится в течение августа.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу. Я вовсе не идеализирую наших оппонентов в переговорном процессе и понимаю, когда они затягивают время, а когда на самом деле хотят чего-то достичь", - пояснил он.

Напомним, предпосылку для проведения следующей нормандской встречи назвали в посольстве Франции в Украине.

Кроме того, российская сторона также назвала условие проведения встречи "нормандской четверки" в Берлине.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Алексей РезниковНормандский формат
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