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Резніков про саміт "нормандської четвірки": можливий впродовж серпня

Новини » Політика     06.07.2020 - 22:54
Резніков про саміт "нормандської четвірки": можливий впродовж серпня
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Резніков переконаний, що зустріч може відбутися наступного місяця

Наступна зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбудеться після того, як стане зрозуміло, що виконано умови минулого саміту у Парижі. Можливо, зустріч нормандської четвірки відбудеться впродовж серпня.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. Це можливо за умови, що ми дійсно рухаємося назустріч. Я зовсім не ідеалізую наших опонентів у переговорному процесі й розумію, коли вони затягують час, а коли насправді хочуть чогось досягти", - пояснив він.

Нагадаємо, передумову проведення наступної нормандської зустрічі назвали у посольстві Франції в Україні.

Крім того, російська сторона також назвала умову для проведення зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Алексей РезниковНормандський формат
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