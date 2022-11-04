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Резніков розповів про виробництво снарядів в Україні

Фото: Олексій Резніков, мінстр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, однак наразі стоїть питання нарощення об'ємів. Водночас союзники України допомагають нашим воїнам поставками калібру 155 мм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

"У нас на сьогодні налагоджено виробництво 152, 122 снаряду, 120 міни силами "Укроборонпрому" і відповідних підприємств, які входять до складу цієї структури. Питання нарощення об'ємів, я маю надію що протягом кількох місяців вони реалістично збільшать об'ємі, але зобов'язання вже є, вони працюють, будуть працювати на полі бою", - заявив Резніченко.

За словами міністра оборони, наразі в Україні не налагоджено виробництво 155 калібру, які застосовуються в сучасних платформах артилерійського стандарту НАТО.

"Але ми маємо одну українську артустановку 155 калібру "Богдана", вона пройшла перші випробування, у нас є прямий діалог з виробниками і якщо й далі буде відбуватися виробництво цієї артсистеми, то відповідно під неї буде налагоджено виробництво боєприпасу", - додає міністр.

Водночас поки що наші воїни достатньо забезпечені снарядами 155 калібру.

"Крім того, я нагадаю, що в нас є системи залпового вогню такі як HIMARS, MARS, вони теж потребують боєприпасу і поки що партнери підтримують нас в цьому", - зауважив Резніченко.

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Війна в УкраїніОлексій Резніков