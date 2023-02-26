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Резніков розповів, що може змінити ситуацію на фронті

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуацію на фронті зможуть зламати системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Що змінить ситуацію (на фронті, - ред.) навесні, то це, перш за все, системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS", - заявив він.

При цьому він додав, що поки Україна не отримала системи Patriot.

"Вони ще не передали їх нам, але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard", - заявив міністр.

Резніков повідомив, що також попросив партнерів передати Україні бойові машини піхоти.

"Потім я попросив нові бойові машини піхоти, такі як Bradley, Spartan, Mastiff. У моєму листі Діду Морозу, звісно, є і винищувачі", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно українські військові прибутки в Оклахому (США) для участі у навчаннях щодо використання системи Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України