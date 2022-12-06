Резніков розповів, коли чекати "Рамштайн-8"

"Я думаю, що воно скоріше всього відбудеться в січні. Тому що зараз грудень вже триває, плюс все ж таки у нас з вами відбувається війна і ми це знаємо та живемо в цьому стані. Але при всій повазі до нас та любові, вони живуть в режимі більш мирного часу і в них скоро будуть Christmas-свята, новорічні відчуття, будуть десь переїжджати, переміщатись. Тому реалістично і логістично, що "Рамштайн" відбудеться в січні, але це не забере ніяких комунікацій на двосторонній основі, які щоденно у мене відбуваються з міністрами оборони різних країн", - сказав він.

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