Резников рассказал, когда ждать "Рамштайн-8"

"Я думаю, что оно, скорее всего, состоится в январе. Потому что сейчас декабрь уже продолжается, плюс все же у нас с вами происходит война, и мы это знаем и живем в этом состоянии. Но при всем уважении к нам и любви, они живут в режиме более мирного времени и у них скоро будут Christmas-праздники, новогодние ощущения, будут где-то переезжать, перемещаться, поэтому реалистично и логистически, что "Рамштайн" состоится в январе, но это не заберет никаких коммуникаций на двусторонней основе, которые ежедневно у меня происходят с министрами обороны разных стран", - сказал он.