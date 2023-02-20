Резніков розповів, які танки отримає ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу у понеділок, 20 лютого.

За його словами, також Збройним силам України буде передано 7 чи 8 батальонів Leopard 1. Окрім цього Україна отримає Challenger 2, Abrams та AMX-10.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 й Abrams та легкі танки AMX-10 з Франції", - сказав Резніков.

Окрім цього він виразив сподівання, що Україна отримає танки Leopard 2 до квітня 2023 року. Однак це буде залежати від термінів підготовки екіпажів ЗСУ.