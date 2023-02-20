Резніков розповів, які танки отримає ЗСУ

Українські військові отримають в своє розпорядження як мінімум два танкових батальони Leopard 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу у понеділок, 20 лютого.
За його словами, також Збройним силам України буде передано 7 чи 8 батальонів Leopard 1. Окрім цього Україна отримає Challenger 2, Abrams та AMX-10.
"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 й Abrams та легкі танки AMX-10 з Франції", - сказав Резніков.
Окрім цього він виразив сподівання, що Україна отримає танки Leopard 2 до квітня 2023 року. Однак це буде залежати від термінів підготовки екіпажів ЗСУ.
Нагадаємо, 14 лютого відбулася дев'ята зустріч "Рамштайну". Тоді глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні.
При цьому він додав, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.
Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами "Рамштайну" Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.