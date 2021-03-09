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Резников: Россия пытается распространить пропаганду на Мариуполь и Новую Каховку

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о российском телевещании на Донбассе и в Крыму. По его словам, Россия хочет охватить своей пропагандой Мариуполь и Новую Каховку.

Об этом говорится на сайте Министерства реинтеграции.

Как отметил Резников, Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует российские нарративы на оккупированные территория Донбасса и Крыма.

"Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь на Донбассе и пространство до Новой Каховки на Херсонщине. Мы должны на это реагировать", - подчеркнул он.

Вице-премьер рассказал, что Минреинтеграции сейчас работает над пакетом предложений, которые позволят усилить украинское информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечить лучший доступ к объективной информации. В частности, в министерстве предлагают ввести государственную поддержку локальных и местных вещателей.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации в Украине. Центр должен заработать уже в ближайшее время.

Кроме того, недавно в Минкульте назвали три самые распространенные пропагандистские тезисы России об Украине.

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Новости Украины ДонбассКрымпропаганда РФАлексей Резников
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