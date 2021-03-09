Резніков: Росія намагається поширити пропаганду на Маріуполь та Нову Каховку

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловився про російське телемовлення на Донбасі та в Криму. За його словами, Росія хоче охопити своєю пропагандою Маріуполь та Нову Каховку.

Про це йдеться на сайті Міністерства реінтеграції .

Як наголосив Резніков, Росія спрямовує великі зусилля на підтримку регіонального мовлення, яке транслює російські наративи на окуповані території Донбасу та Криму.

"Цим мовленням хочуть охопити і вільні території України, скажімо, Маріуполь на Донеччині і простір до Нової Каховки на Херсонщині. Ми повинні на це реагувати", - наголосив він.

Віце-прем'єр розповів, що Мінреінтеграції зараз працює над пакетом пропозицій, які дозволять посилити українську інформаційну присутність на територіях з ускладненою можливістю мовлення та забезпечити кращий доступ до об’єктивної інформації. Зокрема, в міністерстві пропонують впровадити державну підтримку локальних та місцевих мовників.