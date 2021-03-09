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Резніков: Росія намагається поширити пропаганду на Маріуполь та Нову Каховку

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловився про російське телемовлення на Донбасі та в Криму. За його словами, Росія хоче охопити своєю пропагандою Маріуполь та Нову Каховку.

Про це йдеться на сайті Міністерства реінтеграції.

Як наголосив Резніков, Росія спрямовує великі зусилля на підтримку регіонального мовлення, яке транслює російські наративи на окуповані території Донбасу та Криму.

"Цим мовленням хочуть охопити і вільні території України, скажімо, Маріуполь на Донеччині і простір до Нової Каховки на Херсонщині. Ми повинні на це реагувати", - наголосив він.

Віце-прем'єр розповів, що Мінреінтеграції зараз працює над пакетом пропозицій, які дозволять посилити українську інформаційну присутність на територіях з ускладненою можливістю мовлення та забезпечити кращий доступ до об’єктивної інформації. Зокрема, в міністерстві пропонують впровадити державну підтримку локальних та місцевих мовників.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації в Україні. Центр має запрацювати вже найближчим часом.

Крім того, нещодавно в Мінкульті назвали три найпоширеніші пропагандистські тези Росії про Україну.

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Новини України ДонбасКримпропаганда РФАлексей Резников
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