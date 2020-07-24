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Резніков про розведення сил на Донбасі: ми майже близькі до рішення

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 17:48
Резніков про розведення сил на Донбасі: ми майже близькі до рішення
Фото: Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Дмитро Левицький

Зараз обговорюються 5-6 точок для розведення сил

Станом на сьогодні Україна наблизилася до виконання деяких домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі у Парижі наприкінці минулого року. Зокрема, є просування у питанні розведення сил на Донбасі.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю журналу Focus.

За словами Резнікова, сьогодні на столі переговорів Тристоронньої контактної групи вже лежить 5-6 можливих локацій для розведення сил та засобів.

"Ми майже близькі до рішення, але чогось не вистачає", - зазначив він.

Крім того, сторони наблизилися до виконання вимоги Парижу щодо відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які мають гуманітарний характер, а також ведуть дискусії щодо припинення вогню.

"Я вважаю, ми й до цього близькі, визначено дві локації - в Золотому та Щасті. Ще говоримо, які потрібні додаткові заходи, щоб реально працювало припинення вогню", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше проблеми з розведенням сил та засобів на Донбасі у минулі роки пояснив президент Володимир Зеленський; затримки з розведенням пов'язані з постійними провокаціями з боку проросійських бойовиків.

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Новини України ДонбасРозведення силООСАлексей Резников
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