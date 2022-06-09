Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день

Украина ежедневно теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными. Враг продолжает продвигаться на некоторых участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.
"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными", - говорит он.
По его словам, Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери.
"Но пока есть силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит! Слава Украине!" - добавил он.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что ежедневные боевые потери на востоке Украины составляют порядка 60-100 солдат убитыми. Еще около 500 ранеными.
Добавим, что потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Также украинские бойцы уничтожили 9 бронемашин и 8 единиц артиллерии.
Кроме того, в результате полномасштабного вторжения России в Украине пострадал более 751 ребенок. Из них погибли 263 ребенка, а получили ранения 488.
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