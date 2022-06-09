Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день

Україна щодня втрачає до 100 бійців вбитими і до 500 пораненими. Ворог продовжує просуватись на деяких ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими", - каже він.

За його словами, Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати.

"Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе! Слава Україні!" - додав він.