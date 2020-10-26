ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Резников рассказал, когда презентуют проект о переходном периоде и амнистии

Автор: Максим Зайченко

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что проект закона о переходном периоде и амнистии касаемо оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей появится не позже первого квартала 2021 года.

Самые читаемые новости

Об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Имею надежду, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементы амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позже первого квартала следующего года", - сказал он.

Кроме того, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Позже Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассАлексей Резниковамнистия