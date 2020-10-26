ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Резніков розповів, коли презентують проект про перехідний період та амністію

Автор: Максим Зайченко

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що проект законустосовно окупованих територій Донецької та Луганської областей з'явиться не пізніше першого кварталу 2021 року.

Популярні новини

Про це Резніков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Маю надію, що проект закону про перехідному періоді і, в тому числі, елементи амністії ми спробуємо представити у парламенті не пізніше першого кварталу наступного року", - сказав він.

Крім того, раніше Він заявив, що амністія на Донбасі буде вводитися виходячи зі ступеня тяжкості злочинів. Невизначеним залишається питання організації самої процедури.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не варто боятися амністії на Донбасі. Він запевнив, що вона не буде стосуватися всіх.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін заявляв про необхідність оголосити загальну амністію. Пізніше Фокін був звільнений з посади і виведений зі складу делегації.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасАлексей Резниковамнистия