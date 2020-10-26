Резников рассказал, когда презентуют проект о переходном периоде и амнистии

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что проект закона о переходном периоде и амнистии касаемо оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей появится не позже первого квартала 2021 года.

Об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Имею надежду, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементы амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позже первого квартала следующего года", - сказал он.

Кроме того, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не стоит бояться амнистии на Донбассе. Он заверил, что она не будет касаться всех.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявлял о необходимости объявить всеобщую амнистию. Позже Фокин был уволен с должности и выведен из состава делегации.